¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦AYA¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤Ê¤«¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ÖÀÊÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëAYA¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿AYA¡£¡ÖÂô»³¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÈDMËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä1¤ÄÂçÀÚ¤ËÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶Æ°¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂô»³¤Î¿´¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡Ä´¶¼ÕÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é·Ð¸³¤·¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µû¤¬¿å¤ÎÃæ¤ò±Ë¤°¤è¤¦¤ËÄ»¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤½¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ç¤¤¤ì¤ëÇ¥ÉØÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÂÛÆ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËèÆü¤¬°¦¤ª¤·¤¯....¿´²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÊÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á¤Èº£¤Ï¤½¤ì¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊÌ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÃÃ¤¨¤Æ¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÂÎÂçÀÚ¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤Í¡×¡ÖÇ¥ÉØÀ¸³è³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡AYA¤Ï24Ç¯7·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿¿¸à¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£