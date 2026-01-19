ファン・イニョプ、日本公式ファンクラブ開設 『女神降臨』『親愛なるX』に出演 2月には来日ファンミ開催
韓国の俳優ファン・イニョプ（HWANG IN YOUP）の日本公式ファンクラブがきょう19日、オープンした。
【写真】2月に来日ファンミーティングを開催するファン・イニョプ
ファン・イニョプは、『女神降臨』で端正なビジュアルと安定した演技で注目を集め、OST参加でも歌唱力を発揮。多方面で話題を呼び、熱い人気を獲得した。
その後も『なぜオ・スジェなのか』をはじめ『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』など話題作への出演を重ね、俳優として存在感を広げている。さらに昨年、『親愛なるX』へ特別出演。残酷で美しい世界観の中で、これまでにない表情と鮮烈な演技で実力を証明し、強い余韻を残して視聴者の視線を奪った。
今年は『あなたへドリーム（原題）』への出演が決定しており、さらなる飛躍に期待が高まる。
ファン・イニョプは日本公式ファンクラブを通して、活動の最新情報やコンテンツなどさまざまな情報を発信していく予定。2月21日にはファンミーティング『2026 HWANG IN YOUP Fanmeeting in JAPAN 』を開催することも発表されている。
