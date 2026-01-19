わんちゃんは狭いところに入るのが好きな子が少なくありませんが、ときにはそんな好奇心が事件を招いてしまうことも。柵の間に入れた頭が抜けなくなってしまうわんちゃんの光景が、25万再生を突破して話題になっています。投稿には、「入る時はスッていったのにｗ」「何度もリピートしちゃいました」といったコメントが寄せられ、見た人に笑いと癒やしを届けています。

【動画：柵に頭がハマってしまった犬→無理矢理抜こうとした結果…別犬のようになった『まさかの顔』】

別犬のようなお顔になってしまう光景が話題に

YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』に投稿されたのは、柴犬のおもち君が、まるで別犬のようなお顔になってしまった姿。普段はくりくりとした目と元気いっぱいな表情がとてもキュートなおもち君。しかし、この日はそんなおもち君のお顔が大惨事になってしまったそう。

いったい何が起こったのかというと…なんと、柵の間に入れた頭が抜けなくなってしまったのだとか！

頭が抜けないことに気が付いたおもち君が精一杯頭を引き抜こうとしたところ、誰なのか分からないお顔になってしまったそう。その一部始終を見ていた人からは、温かな笑いが起こることとなったのでした。

廊下の柵から顔を出してご機嫌なおもち君

事の発端は、おもち君が2階の廊下を歩いていた時のこと。おもち君のおうちの2階には落下防止用の柵が設置されていて、おもち君はなんとなくそこに頭を入れてみたくなったご様子。柵の間にスッと頭を入れて、1階の方を楽しそうに眺めていたといいます。

ご機嫌なおもち君は、飼い主さんの方を見てニコニコと笑顔をサービスしてくれたとのこと。そんな無邪気なおもち君の姿に癒やされてしまいますが、この時すでに、おもち君の身には予想外の出来事が降りかかっていたのでした。

頭が抜けなくなったことに気づき…

柵から顔を出して楽しそうにしていたおもち君。そして、柵から顔を引き抜こうとしたところ…なんと、顔が柵の間に挟まってしまったそう！柴犬の首周りには分厚いたぷたぷの皮膚があるため、どうやらそれがつっかえてしまったようです。頭を柵から抜こうにも、なかなか抜けないおもち君。すると、おもち君のお顔は「あっ…」と緊張感が走った表情に。

そして後ろに体重をかけていくうちに、おもち君は茶色い毛色も相まって、まるで潰れた食パンのようなお顔になってしまったといいます。

その必死すぎるおもち君の姿に、愛おしさを感じずにはいられません。その後、限界まで体重を後ろにかけた結果、おもち君のお顔は柵からスポンッと外れたそう。日常の何気ないところに、思わぬ危険が潜んでいることを身を持って学ぶことになったおもち君なのでした。

この光景を見た人からは、「これ好き過ぎるｗ」「めちゃくちゃ焦っただろうね」「顔抜けて良かったｗ」と温かな笑いが起こることに。

YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』では、そんな楽しい話題を提供してくれるおもち君と、ハスキー犬のおこめ君の日常が投稿されていますよ。

おもち君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。