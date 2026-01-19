公開中の「架空の犬と噓（うそ）をつく猫」（森ガキ侑大（ゆきひろ）監督）は理想とは程遠い家族が歩む約３０年間を見つめた物語だ。

主人公の羽猫（はねこ）山吹を演じた高杉真宙（まひろ）は「誰しも家族との関係にはそれぞれの苦労があると思う。日々すれ違う人たちにも色々な背景があることを感じさせてくれて、誰かに優しくなれるような作品です」と語る。（石塚恵理）

山吹が小学生だった１９８８年から物語は始まる。幼い弟が不慮の事故で亡くなり、羽猫家はバラバラになった。母（安藤裕子）は空想の世界で生きるようになり、父（安田顕）は母と向き合わずに愛人のもとへ逃げる。そんな２人に反抗した姉の紅（べに）（向里祐香）は家を出て以降、消息を絶ってしまう。

寺地はるなの同名小説が原作。菅野友恵による脚本を読んだ感想を「すごく好きな物語だった」と振り返る。「家族のバラバラ具合や、どうしようもない絶望感が長い時間をかけて変わっていくので、濃い時間を過ごせそうな映画だと思いました」

作り話が得意な山吹は、弟の死を受け入れられない母に、弟のふりをして手紙を書き続ける。反抗的な姉と違って従順で、成長した後、初恋相手のかな子（深川麻衣）からむちゃな頼み事をされた時にも、断れずに引き受けてしまう。

そんな山吹の性格を「彼なりに責任を果たせる人だとは思うけれど、優しい人ではないと思う」と捉える。「山吹の行動は罪悪感から生まれていて、相手とちゃんと向き合っているわけじゃない。『優しい』って、けっこう難しい」と真剣なまなざしで語る。

ドラマチックな展開はなく、羽猫家が抱える問題は特に解決されないまま年月が過ぎる。山吹はアルバイト先で再会した小学校の同級生・頼（伊藤万理華）と仲を深めながら成長し、本当の優しさに気づいていく。

撮影は、物語の舞台となる佐賀県で行われた。「やっぱり空気感が違うのかな。向こうで過ごす時間がダイレクトに演技に出てくる気がします。もちろん映像にも如実に表れている」。そう語る通り、のどかな佐賀の景色が、ぎくしゃくしたり、少しだけ近づいたりと、ゆっくりと変わる家族を優しく包み込むようだ。

撮影を通じて、家族について「どこまでいっても“他人”だなと思います。家族であっても、何を考えているのかは分からない」と改めて感じた。それでも今作では、理解し合えなくても不思議と続いていく家族の結びつきもじっくり描かれる。「血縁は切れないから『分からない』であきらめてはいけない時がたくさんある。だからこそ、よりコミュニケーションを大事にしなきゃいけないのかな」