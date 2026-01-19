あの、ミニワンピ×ニーハイで脚線美際立つ「何着ても似合う」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/19】アーティストのあのが、1月19日までに自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】個性派紅白歌手「2次元スタイル」美脚＆小顔際立つミニワンピース姿
あのは「『哲学なんていらない哲学』東京・大阪お渡し会でした」とつづり、2025年12月24日に発売された全編書き下ろしの著書「哲学なんていらない哲学」（KADOKAWA）のイベント開催を報告。グレーのミニワンピースに白のニーハイソックスを合わせた美しい脚のラインが際立つ衣装姿を披露した。また、著書を手にした別の衣装ショットや自撮りなども公開している。
この投稿は「ビジュ良すぎ」「本当に憧れ」「真似したい」「めちゃくちゃ可愛い」「何着ても似合うのすごい」「2次元スタイル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あの、美脚ライン輝くミニワンピ姿披露
◆あのの投稿に「ビジュ良すぎ」と反響
