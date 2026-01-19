「リブート」鈴木亮平、初回で退場疑惑・ダイアン津田の行方を匂わす 松山ケンイチが考察開始「消された名探偵はリブートしますか？」
【モデルプレス＝2026/01/19】TBS日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）が18日、初回25分拡大で放送スタート。放送後に主演の鈴木亮平と、サプライズ出演となった松山ケンイチが自身のX（旧Twitter）でやりとりし話題を呼んでいる。
【写真】初回でサプライズ発表された大物俳優
今作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”と決意することから始まる“エクストリームファミリーサスペンス”。初回にて主演・鈴木が演じる儀堂歩に“リブート”する前の早瀬を松山が演じていることが明らかになった。
松山は放送直後に「【ケーキ屋に転職しました】」とし、早瀬が整形手術をしているシーンのオフショットを投稿。「鈴木亮平の演技は力強くけれども繊細で【間】で感情を表現する俳優で早瀬陸の感情を僕以上に表現してくれます。ゴリラ亮平は日本一【間】を操る術を持った俳優だと思っています」と鈴木に対し絶賛とイジりを入れながら役を託した。鈴木も松山の投稿に対し「えーと、何から突っ込んでいいのか分かりませんが、とりあえず、誰がゴリラや！」とツッコミを入れ、仲の良さを感じる掛け合いで楽しませた。
すると、松山はさらに「僕も台本読んでないので来週から早速犯人考察アンケート実施したいと思います」と昨年に自身が出演した同局系金曜ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」と同様に、自身のXで考察を行うと宣言し、「念の為確認ですが、消された名探偵はリブートしますか？」と鈴木に質問。
初回の終盤では、合六亘（北村有起哉）が牛耳る裏組織の会合のシーンにて、幹部の安藤（ダイアン津田篤宏）が組織の資金に手を付けた疑いで制裁を受けるシーンが放送。合六の部下・冬橋航（King ＆ Prince永瀬廉）に背後から警棒で殴られ、店の奥から出てきた霧矢直斗（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）が、安藤を引きずって別室に引きずり込むと、銃の音が数発鳴った。
同局系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）の企画「名探偵津田」にて人気を集める津田のいきなりの展開に視聴者からは大きな反響が寄せられていたが、鈴木は「良い質問ですね」と返信。津田のオフショットを載せながら「どう答えれば良いものやら。名探偵安藤は…… まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」と安藤の再登場を予告。視聴者も「やっぱりまだ安藤は死んでなかったのかな？」「まさかのゴイゴイスーリブート！？」と盛り上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】初回でサプライズ発表された大物俳優
◆日曜劇場「リブート」サプライズ登場の松山ケンイチ、オフショット投稿
今作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”と決意することから始まる“エクストリームファミリーサスペンス”。初回にて主演・鈴木が演じる儀堂歩に“リブート”する前の早瀬を松山が演じていることが明らかになった。
◆鈴木亮平、松山ケンイチの質問に回答「名探偵安藤は…… まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」
すると、松山はさらに「僕も台本読んでないので来週から早速犯人考察アンケート実施したいと思います」と昨年に自身が出演した同局系金曜ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」と同様に、自身のXで考察を行うと宣言し、「念の為確認ですが、消された名探偵はリブートしますか？」と鈴木に質問。
初回の終盤では、合六亘（北村有起哉）が牛耳る裏組織の会合のシーンにて、幹部の安藤（ダイアン津田篤宏）が組織の資金に手を付けた疑いで制裁を受けるシーンが放送。合六の部下・冬橋航（King ＆ Prince永瀬廉）に背後から警棒で殴られ、店の奥から出てきた霧矢直斗（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）が、安藤を引きずって別室に引きずり込むと、銃の音が数発鳴った。
同局系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）の企画「名探偵津田」にて人気を集める津田のいきなりの展開に視聴者からは大きな反響が寄せられていたが、鈴木は「良い質問ですね」と返信。津田のオフショットを載せながら「どう答えれば良いものやら。名探偵安藤は…… まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」と安藤の再登場を予告。視聴者も「やっぱりまだ安藤は死んでなかったのかな？」「まさかのゴイゴイスーリブート！？」と盛り上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】