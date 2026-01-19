日本維新の会代表を務める吉村洋文大阪府知事は１９日、大阪市内で取材に応じ、公明党と立憲民主党が結党した新党「中道改革連合」について語った。

国政政党の代表として選挙戦略を問われた吉村知事。「中道改革連合」についても「そもそも参議院や地方議会では公明党と立憲民主党は別々の政党、別々の理念で戦う政党、であるにも関わらず、衆議院だけひとつの政党になる、そこに矛盾が生じているのだと思います」と言及。「比例代表制に合わせた、いかに有利に進めていくか、選挙対策のための政党にしか見えない。そうでないのであれば、参議院も地方も合わせて一つの塊として、一つの理念の元で動かないとおかしい。ほころびというか、矛盾が出てくるんだと思います」と言い切った。

さらに「中道の意味もちょっと…」と続け、「公明党がいうような中道なのか、野田さんが言うような政治的な用語なのか、よくわからないのですけど、そもそも理念が一致しているのかなと思う。一致しているのあれば参議院も地方議会も同じ政党にならないとつじつまが合わないと思います」と、指摘した。