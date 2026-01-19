今年6月から開催されるサッカー・ワールドカップを前に、オリジナルトロフィーをお披露目するイベントが18日、都内で行われた。

【映像】W杯オリジナルトロフィーに大興奮の宮本会長

イベントでは、日本サッカー協会の宮本会長やコカ・コーラFIFAワールドカップキャンペーンのジャパンアンバサダーに就任した「XG」のメンバーらが登壇。

貴重なトロフィーを前に、宮本会長もとても興奮したようで次のように明かした。

宮本「本当にこんなに近くで見たことがない。時々FIFAの会合とかに行くと飾ってはくれているけど、ここからカメラマンの距離なので。映っている自分がここにいるだけでも嬉しい」

JURIA「直接見てすごく圧倒された。テレビでしか見たことがなかったので、本日こうやって直接近くで見られてとても光栄に思う」

一方、「XG」のHARVEYからはこのような質問があった。

HARVEY「ちなみにこのトロフィーって触らせていただくことはできる？」

宮本「国家元首と今まで優勝したチームの選手・監督・メンバーしか触れない」

優勝すれば掲げられるのかと聞かれこのように答えた。



宮本「そうなんだよね。ぜひチームには頑張ってもらって」



（『ABEMA Morning』より）