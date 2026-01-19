浜崎あゆみさんやSUPER EIGHTのバックダンサーを務め、アイドルグループの振付師としても活動するダンサーの愛梨さん（26）が自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを発表しました。



【写真】マタニティ写真を公開した愛梨さん

「【あいちゃん！ママになる！！】という事で、、この度、お腹に新しい命を授かることができました 6月頃出産予定でして、無事に安定期に入ることができましたので、こちらでご報告させていただきます」と報告と共に現在の状況を説明しました。



「小さい頃からずっとママになるのが夢で、ママをおばあちゃんに、パパをおじいちゃんに、そして大好きな旦那ぴと共に両親になれたらいいなとず〜っと思っていたので、妊娠が分かった時は本当に嬉しかったです」と喜びを露わにしています。



「ただ、、本当に悪阻がキツかった」「携帯見ると船酔いみたいになっちゃって強制デジデトだし、トイレ引くほど近くてもはやおもろいし、ずっと眠たいし、好きだった食べ物も食べれない、、」「元々歩くの遅いのに更に遅くなっちゃって街中のご老人様方にめちゃくちゃ抜かされるし、」と妊娠中の過酷なエピソードもつづっており、「悪阻のキツさを通して、産んでくれた大好きなママに改めて感謝することができたよ」と母に感謝する様子もみられます。



またメンタル面での不調も多く経験したと明かした愛梨さん。夫に対しては「旦那ぴ、悪阻期はいつもの倍以上に支えてくれて本当にありがとう」「日々マッサージしてくれて、お仕事疲れてる中家事も沢山してくれて、日々変わる私の食べたい物に合わせてお料理してくれたり、買い物して来てくれたり、、あなたが居なければ乗り越えられませんでした」と妊娠中に家事やメンタルケアで大きく支えてくれた旦那さんへの感謝の気持ちも述べました。



家族だけだなく、自身のレッスン生やアシスタントメンバーの「温かく手厚すぎるサポート」もあったようで、「沢山の方の、愛と優しさに守られ、そして私達ふうふと家族達から致死量の愛を受け取っているぽんちゃんに会える日を全力で楽しみにしつつ、残りの自分時間、旦那ぴとの2人時間も、全力で楽しんでやろうと思ってます」と今後の展望についてつづりました。