賀集利樹、“ヒーローの日”に47歳誕生日を報告 赤ちゃん時代の写真公開「この頃から、あなたはアギトです」
俳優の賀集利樹（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。自身の“赤ちゃん”時代の写真を公開し、誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「この頃から、あなたはアギトです」赤ちゃん時代の写真公開した賀集利樹
賀集は『仮面ライダーアギト』（2001）に仮面ライダーアギト／津上翔一役で主演。この日の投稿では、「本日1月16日は #ヒーローの日 そして私、賀集利樹の誕生日です。『この頃の俺！47歳になっちまったぞ！』いつもいつも応援してくださる皆さま、支えてくれている周囲の方々に感謝をし、もっともっと元気に演ってまいります」と決意をつづり、写真をアップした。
この投稿に元純烈の友井雄亮（45）から「シュウ！誕生日おめでとう この頃から、あなたはアギトです」とコメントが届いたほか、ファンからは「子どもと一緒にアギトを観ていた時を思い出し、懐かしく思います」「小さい頃の写真、可愛いですね！」「真アギト展楽しみにしてます」「5歳の頃からアギトを好きになって自分もアギト推し25周年を迎えました！」「小学生の時にアギト観てました！懐かしくなって最近、配信で観ました。最高でした！」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「この頃から、あなたはアギトです」赤ちゃん時代の写真公開した賀集利樹
賀集は『仮面ライダーアギト』（2001）に仮面ライダーアギト／津上翔一役で主演。この日の投稿では、「本日1月16日は #ヒーローの日 そして私、賀集利樹の誕生日です。『この頃の俺！47歳になっちまったぞ！』いつもいつも応援してくださる皆さま、支えてくれている周囲の方々に感謝をし、もっともっと元気に演ってまいります」と決意をつづり、写真をアップした。