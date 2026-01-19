開業25周年USJ、ブルース・ブラザーズが17年ぶりに再登場 特別な演出のストリート・ショー【概要あり】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は19日、開業25周年プログラムを発表した。
3月31日に開業25周年を迎えるUSJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を送る。パークのこれまでの歩みを振り返り、そのエンターテイメントの力を再発見できる超刺激的な25周年記念プログラムが、パーク中でスタート。またストリート・ショーも “Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催する。
セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、あの「ブルース・ブラザーズ」が登場。ニューヨーク・エリアに、約17年ぶりにジェイクとエルウッドが帰ってくる。
毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを今年も開催。実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開する。誰もが知るロックの名曲に加え、25周年記念の『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露する。
大人気のマイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦。キュートでロックな新ステージでカムバック。フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「The Power of U」で、25周年を祝う。
【ストリート・ショー概要】
・『アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜』ニューヨーク・エリア 3月27日オープン
クッキーモンスター＆グローバーが“ブルース”と出会う、色とりどりの音楽の世界へ！
・『パワー・オブ・ロック 〜ユー・ロック！〜』ハリウッド・エリア 3月13日オープン
25周年の装いで一新！ 実力派シンガーによるアドレナリン全開のロックステージ！
・『ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜』ユニバーサル・
ワンダーランド 3月3日オープン
パークの仲間と25周年を楽しくお祝い！ 歌って踊って、みんな一緒に盛り上がろう！
・『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』ニューヨーク・エリア 3月27日オープン
あなたの声でショーが完成！？ 進化し続けるマイメロ＆クロミの新ステージに大興奮！
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5122301
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2025 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
TM & （C） Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
