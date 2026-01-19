東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかった、歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者。



【写真を見る】【 歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者 】 ケバブ店のドアを蹴って壊した疑いで逮捕 所属事務所 「現状、情報収集している状態で、事実関係を確認中」





所属事務所の関係者は、ＴＢＳの取材に「現時点では、何もお答えできない」と、コメント。

更に「現状、情報収集している状態で、事実関係を確認中です」と、回答しました。





建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（30）で、捜査関係者によりますと、きのう午前1時ごろ、台東区にあるケバブ店の出入り口のドアを蹴って壊した疑いがもたれています。

中村容疑者は店のトイレを無断で使っていて、店員に注意された際に暴れたとみられるということです。

取り調べに対し、中村容疑者は「酒に酔っていて覚えてない」と容疑を否認しています。



中村容疑者は、きのう出演予定だった「新春浅草歌舞伎」を休演していました。







【 プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



氏名：中村 鶴松（なかむら つるまつ）

本名：清水 大希（しみず だいき）

代数：二代目

屋号：中村屋

生年月日：1995年（平成7年）3月15日

出身地：東京都

サイズ・身長：１６５cm ／ 体重：５３kg



経歴

1995年(平成7年)3月15日生まれ。

2000年(平成12年)5月歌舞伎座『源氏物語』の茜の上弟竹麿で子役として本名で初出演。

以来子役として数多くの舞台に出演。

2005年(平成17年)5月『菅原伝授手習鑑』車引の杉王丸で二代目中村鶴松を名のり部屋子披露。

以後、中村屋の部屋子として多くの舞台に出演

受賞歴

・2002年(平成14年) 『霊験亀山鉾』石井源次郎で国立劇場特別賞。

・2002年(平成14年) 『佐倉義民伝』彦七で松竹社長賞。



【担当：芸能情報ステーション】