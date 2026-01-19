ラッパーの呂布カルマが19日、X（旧ツイッター）を更新。いじめ被害に遭っている少年らにメッセージを送った。

最近、各地の中高生や少年らによる残忍な「暴行動画」がSNS上の告発系アカウントなどに投稿されて拡散し、X上などで怒りの声などが高まる事態が次々起きている。熊本県の加害者とされる中学生（15）は傷害容疑で逮捕されるなどした。

また17日ごろから拡散している同種の動画では、中学生とみられる加害者が小学生とみられる被害者に対し立った状態で背後から「裸絞め」をかけ続け、無抵抗で失神寸前でもがき続ける被害者を周囲の少年らが笑いながら動画撮影するなど、見るに堪えない内容となっている。モザイクがかかっている被害者の少年は泣いているようにも見え、別の動画では海に落とされ溺れそうになっているような様子も映っており、人命にかかわる極めて危険な暴行が行われたとみられる。

呂布は18日の投稿で「最近沢山出てくる子供同士の暴力動画。流石に小学生が怯えて泣いてるのとかはキツ過ぎる」と言及していたが、「イジメや傷害の加害者は被害者に対してしっかりと謝罪なり賠償なりするべきであって、それが済めばその後の人生までも壊す様な制裁をする事は誰にとっても得は無い」とネット上の行き過ぎた私刑にはくぎをさし、「ガキの頃愚かだったとしてもその後改心して立派になってる人なんか腐るほどいるんだから」とつづった。

その上で、「イジメられてても親や教師に相談出来ないって子供は地元のイケてるラッパーに連絡してみ。絶対助けてくれるから」と、いじめ被害者に対して呼びかけ、「逆に自分の地元の子供達のイジメぐらい解決出来ないラッパーはイケてないという事」と私見を述べた。