【小田急電鉄、小田急バス特別装飾】 1月20日～ 順次実施予定

小田急電鉄、小田急バスは、「ポケパーク カントー」が2月5日に開園することに伴い、1月20日から特別装飾を実施する。

「ポケパーク カントー」は新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅からバスでアクセスでき、特に新百合ヶ丘駅の利用が便利だという。駅の装飾は両駅で行ない、森の中からピカチュウやイーブイたちが手前を見つめるキービジュアルを設置する他、出口案内板も装飾する。

小田急バスでは新百合ヶ丘駅の4番バス停周辺と川崎市内を走る路線バス1台を全面装飾する。小田急電鉄の駅装飾サイズは幅約4m、高さ約2mとしている。

駅内装飾イメージ

出口案内板イメージ

バス全面装飾イメージ

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。