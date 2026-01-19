「今日好き」2児の母・重川茉弥、黒タイツ×ピンクコーデで美脚透ける BLACKPINKライブショットに「アイドル級」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が1月18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」2児の母「可愛さレベチ」ツインテール×黒タイツのライブ参戦ショット
重川は「BLACKPINK day2参戦してきた」とつづり、「BLACKPINK 2025 WORLD TOUR」東京ドーム公演の会場で撮影したオフショットを投稿。ピンクのトップスに引き締まった脚のラインがのぞく黒タイツを合わせたコーディネートで、ライブグッズのペンライトを掲げる姿など当日の様子を複数枚披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい」「ピンクと黒で合わせてるの最強」「可愛さがレベチ」「楽しそうで癒される」「ツインテール可愛すぎ」「アイドル級」などの反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」2児の母「可愛さレベチ」ツインテール×黒タイツのライブ参戦ショット
◆重川茉弥、ライブ参戦コーデ披露
重川は「BLACKPINK day2参戦してきた」とつづり、「BLACKPINK 2025 WORLD TOUR」東京ドーム公演の会場で撮影したオフショットを投稿。ピンクのトップスに引き締まった脚のラインがのぞく黒タイツを合わせたコーディネートで、ライブグッズのペンライトを掲げる姿など当日の様子を複数枚披露している。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美しい」「ピンクと黒で合わせてるの最強」「可愛さがレベチ」「楽しそうで癒される」「ツインテール可愛すぎ」「アイドル級」などの反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】