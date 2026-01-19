日テレ河出奈都美アナ「葬送のフリーレン」アウラのコスプレ姿が話題「クオリティがレベチ」「攻めてる」
【モデルプレス＝2026/01/19】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが1月18日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日テレ美人アナ「クオリティがレベチ」美脚際立つ本気コスプレ姿
河出は「去年、2年ぶりに参加したハロウィンイベント」と書き出し、TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）に登場するキャラクター、アウラのコスプレ姿を複数枚投稿。ピンクの髪に角を生やし、腕や脚の美しいラインがのぞくチューブトップにミニ丈のスカートを合わせたスタイリングでポージングをしている様子を披露している。
この投稿には「再現度が高い」「別人級でびっくり」「クオリティがレベチ」「攻めてる挑戦がすごい」「印象変わる」「見たことない雰囲気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日テレ美人アナ「クオリティがレベチ」美脚際立つ本気コスプレ姿
◆河出奈都美「葬送のフリーレン」コスプレ披露
河出は「去年、2年ぶりに参加したハロウィンイベント」と書き出し、TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）に登場するキャラクター、アウラのコスプレ姿を複数枚投稿。ピンクの髪に角を生やし、腕や脚の美しいラインがのぞくチューブトップにミニ丈のスカートを合わせたスタイリングでポージングをしている様子を披露している。
◆河出奈都美の投稿に反響
この投稿には「再現度が高い」「別人級でびっくり」「クオリティがレベチ」「攻めてる挑戦がすごい」「印象変わる」「見たことない雰囲気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】