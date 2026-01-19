韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月18日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、日米本塁打王が名を連ねる「侍ジャパン」をうらやんだ。

メンバー全30選手中、19選手が決定

日本代表・井端弘和監督（50）は16日、WBCに出場する日本代表メンバー11人を追加発表した。

今回、新たに追加されたのは、以下の11選手だ。

菅野智之投手（オリオールズからFA）、松本裕樹投手（ソフトバンク）、若月健矢捕手（オリックス）、坂本誠志郎捕手（阪神）、牧秀悟内野手（DeNA）、牧原大成内野手（ソフトバンク）、源田壮亮内野手（西武）、佐藤輝明内野手（阪神）、近藤健介外野手（ソフトバンク）、周東佑京外野手（ソフトバンク）、森下翔太外野手（阪神）。

井端監督は、25年12月に先行して、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）ら8選手の日本代表入りを発表。今回の発表により、メンバー全30選手中、19選手が決まった。

現時点で正式な発表はないものの、スポーツ紙によると、今オフ大リーグに移籍した村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）ともにWBC出場の意思を示しており、日本代表入りする見通しだ。

WBCへの注目度が高い韓国では、複数のメディアが日本代表最新メンバーを速報した。

「スポーツ朝鮮」は、「日米本塁打王が5人とは...さらに強力になったWBC打線、40本塁打打者が代打で出る可能性も」とのタイトルで記事を展開した。

「投手陣に劣らず打線も3年前よりさらに強力に」

日本代表には大リーグ本塁打王の大谷をはじめ、日本の元本塁打王・近藤、25年本塁打王・佐藤がメンバー入りしている。これに元本塁打王の村上と岡本が加わる見込みで、超重量打線が予想される。

記事では「WBCが3月5日に開幕する。大谷が中心となった日本代表は連覇を狙う。大谷をはじめ、23年大会の主力戦力が、今回も軸となる。投手陣に劣らず打線も3年前よりさらに強力になった。WBC代表に初選抜された佐藤を含め、日米本塁打王が5人いることになる」とした。

そして、「主力打者たちのポジション重複、打順を巡り、井端監督の悩みは大きいだろう」と指摘し、村上と岡本が代表入りした際、25年シーズン40本塁打を記録した佐藤が「スタメン入りする余地はない」との見解を示した。

充実度が増す「侍ジャパン」とは対照的に、WBC韓国代表に悲報が入った。大リーグのアトランタ・ブレーブスに所属するキム・ハソン内野手（30）が、右手中指の靱帯再建手術を受け、WBC出場が絶望的となった。

大リーグ公式サイト「mlb.com」は、「キムは先週、韓国に滞在中に、氷の張った路面で転倒し、右手中指を負傷した」と伝えた。キムは23年大会に韓国代表として出場し、主力としてチームをけん引した。