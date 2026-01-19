【2026最新！食のプロトレンド予測】食卓の新定番頑張らない『ゆる薬膳』が来る！

毎日、食と暮らしをお届けするオレぺが、2026年のトレンドを各ジャンルの専門家に取材。今年の食は「映え」よりも「心地よさ」。おいしくて、自然に続けられるものが選ばれる流れです。

そこで注目したいのが、フードクリエイター・丸山千里さんが予測する〈ゆる薬膳〉。気負わず取り入れられて、気分まで満たしてくれる。“おいしい整えごはん”が主役になりそう。

おいしく簡単に整う。ゆる薬膳が新しい日常に

ドラマやレシピ本のヒットをきっかけに、身近な食材を 使った〈ゆる薬膳〉が浸透中。季節や体調に合わせ、食 材のセレクトや組み合わせを考えるだけという気軽さがポイント。東京・自由が丘の「ZEN ROOM」のように 薬膳カレーやスープなど気軽に楽しめる店も人気です。

「専門店で味わうもよし、自宅で一品取り入れてみるもよし。本格的なようで、意外と気軽に日常に取り入れられ、おいしく健康を意識することができます」（丸山さん）

がんばらなくても、ちょっと意識するだけで整う。そんな〈ゆる薬膳〉が、これからの食卓の新しい定番になるかもしれません♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……丸山千里さん

食のプランナー、フードクリエイター。全国各地の生産地をめぐりながら、レシピ・商品開発や日本酒・焼酎ペアリングを手がける。料理人コンペティション「RED U-35 2025」 準グランプリ受賞。