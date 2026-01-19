

玉野警察署

警察官になりすまし玉野市の高齢者の女性から、キャッシュカードなどを盗んだとして広島市西区南観音の無職の男(56)が、窃盗の疑いで逮捕されました。

警察によりますと男は、氏名不詳者らと共謀し、玉野市の無職の女性(88)からキャッシュカードなどを盗もうと考え、2025年12月19日、警察官になりすました氏名不詳者が女性に電話し「詐欺事件を捜査していたら犯人のリストにあなたの名前があった」「被害に遭わないように銀行の口座を止める必要があるので、今からいく警察官に確認させてもらいたい」などとうそ言い、警察官になりすました男が女性を訪問し、キャッシュカード2枚と通帳1通を受け取って盗んだ疑いが持たれています。

男は受け取ったキャッシュカードと通帳を封筒に入れたように装い、女性に渡しましたが、封筒には貼り合わせた数枚のトランプが入っていたということです。

女性から被害届を受けた警察が防犯カメラの映像を調べるなどして、捜査しました。

警察の調べに対し男は「私が盗んだことに間違いありません。お金がもらえると言われて、警察官になりすましてやりました」などと供述しているということです。