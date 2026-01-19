米株価指数先物 時間外 下げ拡大、米国離れ懸念 カナダもトランプ非難 米株価指数先物 時間外 下げ拡大、米国離れ懸念 カナダもトランプ非難

東京時間14:18現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49162.00（-385.00 -0.78%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6913.25（-63.50 -0.91%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25375.00（-314.00 -1.22%）



米株先物は下げ幅を拡大、トランプ米大統領のグリーンランド発言を受け米国離れが懸念されている。為替市場ではドル売りが広がっている。



カナダ首相はトランプ米大統領の欧州8カ国に対する関税警告を非難。グリーンランドの安全保障はNATOの責任の範囲内にあるとして、グリーンランドにカナダ軍を派遣することを検討している。これにより米国は欧州だけでなくNATO同盟国にも対抗措置を講じる可能性がある。



隣国であるカナダすら脱米国に動く可能性がある。カナダ首相は中国の習近平国家主席と両国の関係改善や経済協力の強化について協議し、相互関税の引き下げで合意した。



米国と欧州の分裂は中国にとってポジティブ材料かもしれない。

