東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
実質GDP（ 第4四半期）11:00
結果 4.5%
予想 4.5% 前回 4.8%（前年比)
結果 5.0%
予想 5.0% 前回 5.2%（年初来・前年比)
小売売上高（12月）11:00
結果 0.9%
予想 1.0% 前回 1.3%（前年比)
鉱工業生産指数（12月）11:00
結果 5.2%
予想 5.0% 前回 4.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
残念ながらデンマークはロシアの脅威に対して何もできなかった
今こそその時だ、必ず実行する！！！
【ユーロ圏】
欧州諸国
米対欧関税警告を受け対米報復措置検討、EU首脳は近日中緊急会議開催
930億ユーロの対米関税、もしくは米企業のEU市場への参入制限を検討
仏大統領「米関税受け入れられない」と表明「貿易バズーカ」発動を要請
※貿易バズーカは欧州連合が持つ最強の報復手段、23年採択以来発動されたことがない
【カナダ】
カーニー首相
トランプ米大統領の欧州8カ国に対する関税警告を非難
これは深刻な事態だ、事態のエスカレーションを懸念
グリーンランドの安全保障はNATOの責任の範囲内にある
我々は地理的な場所を問わず常に国の主権と領土保全を支持する
カナダ軍をグリーンランドに派遣し軍事演習に参加すること検討
