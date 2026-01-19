東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

実質GDP（ 第4四半期）11:00

結果 4.5%

予想 4.5% 前回 4.8%（前年比)

結果 5.0%

予想 5.0% 前回 5.2%（年初来・前年比)



小売売上高（12月）11:00

結果 0.9%

予想 1.0% 前回 1.3%（前年比)



鉱工業生産指数（12月）11:00

結果 5.2%

予想 5.0% 前回 4.8%（前年比)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

残念ながらデンマークはロシアの脅威に対して何もできなかった

今こそその時だ、必ず実行する！！！



【ユーロ圏】

欧州諸国

米対欧関税警告を受け対米報復措置検討、EU首脳は近日中緊急会議開催

930億ユーロの対米関税、もしくは米企業のEU市場への参入制限を検討

仏大統領「米関税受け入れられない」と表明「貿易バズーカ」発動を要請

※貿易バズーカは欧州連合が持つ最強の報復手段、23年採択以来発動されたことがない



【カナダ】

カーニー首相

トランプ米大統領の欧州8カ国に対する関税警告を非難

これは深刻な事態だ、事態のエスカレーションを懸念

グリーンランドの安全保障はNATOの責任の範囲内にある

我々は地理的な場所を問わず常に国の主権と領土保全を支持する

カナダ軍をグリーンランドに派遣し軍事演習に参加すること検討

外部サイト