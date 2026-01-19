THE BIRTHDAY・クハラカズユキ、鼠径ヘルニアのためライブ活動休止を発表 「HARRY & THE BIRTHDAY」4公演が延期に
ロックバンド・THE BIRTHDAYの公式サイトが19日に更新され、ドラマー・クハラカズユキが、鼠径ヘルニアと診断され、治療に専念するためライブ活動を休止すると発表された。
【画像】THE BIRTHDAY・クハラカズユキ、鼠径ヘルニアのためライブ活動休止（全文）
これに伴い、「HARRY & THE BIRTHDAY」の4公演の開催が延期される。振替日程、チケットの払い戻しなどは、今後伝える。
公演が延期されるのは、HARRY & THE BIRTHDAY TOUR 2026 『Gotta Move』のうち、1月26日に予定していた北海道公演（Zepp Sapporo）、2月1日に予定していた神奈川公演（KT Zepp Yokohama）、2月11日に予定していた宮城公演（SENDAI GIGS）、2月21日に予定していた愛知公演（COMTEC PORTBASE）。
「HARRYの誕生日であるTOUR初日の札幌公演1週間前という間際のご報告となりましてご参加される為にご準備頂きました皆さまをはじめ延期となります各会場へご来場予定でした皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」とつづった。
クハラは、THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、The Birthdayのドラマーとして活動。HARRY & THE BIRTHDAYは、村越弘明（HARRY）とThe Birthday (クハラ、ヒライハルキ、フジイケンジ）のバンドで、ツアーは全国8公演を予定していた。
【画像】THE BIRTHDAY・クハラカズユキ、鼠径ヘルニアのためライブ活動休止（全文）
これに伴い、「HARRY & THE BIRTHDAY」の4公演の開催が延期される。振替日程、チケットの払い戻しなどは、今後伝える。
公演が延期されるのは、HARRY & THE BIRTHDAY TOUR 2026 『Gotta Move』のうち、1月26日に予定していた北海道公演（Zepp Sapporo）、2月1日に予定していた神奈川公演（KT Zepp Yokohama）、2月11日に予定していた宮城公演（SENDAI GIGS）、2月21日に予定していた愛知公演（COMTEC PORTBASE）。
クハラは、THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、The Birthdayのドラマーとして活動。HARRY & THE BIRTHDAYは、村越弘明（HARRY）とThe Birthday (クハラ、ヒライハルキ、フジイケンジ）のバンドで、ツアーは全国8公演を予定していた。