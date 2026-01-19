モロッコ代表23歳FWがアフリカ杯決勝出場から3分で負傷…指揮官は大怪我懸念
モロッコ代表のワリド・レグラギ監督は0-1で敗れたアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝で、23歳のFWハムザ・イガマネが前十字靭帯損傷の怪我を負った可能性があることを明らかにした。フランスメディア『RMCスポーツ』が伝えている。
イガマネは1点ビハインドの延長前半8分に投入されたが、直後の同11分に相手GKへプレスをかけた際に負傷。相手選手との接触がなかった右膝を押さえて倒れ込んだ。その後治療を受けてピッチに戻ろうとしたが、復帰してからわずか1秒ほどでプレー続行は不可能と判断。モロッコは交代枠を使い切っていたため10人でのプレーを余儀なくされた。
レグラギ監督は試合後、「彼は前十字靭帯を損傷したと思う」と大怪我を懸念。筋肉系の怪我ではなかったと説明し、「前十字靭帯損傷ではなくすぐにプレーできるようになることを願う」と思いやった。
リールに所属するイガマネは今季のリーグアンで13試合5得点を記録し、UEFAヨーロッパリーグ(EL)では5戦4発と活躍中。昨年3月にA代表デビューを飾り、今大会は怪我明けの決勝トーナメント初戦からベンチに入って準々決勝以降の3試合で途中出場していた。
モロッコは6月の北中米ワールドカップでブラジル、ハイチ、スコットランドと同じグループで、結果次第では決勝トーナメント初戦で日本と当たる可能性もある。イガマネの負傷はW杯にも影響するのか心配されている。
イガマネは1点ビハインドの延長前半8分に投入されたが、直後の同11分に相手GKへプレスをかけた際に負傷。相手選手との接触がなかった右膝を押さえて倒れ込んだ。その後治療を受けてピッチに戻ろうとしたが、復帰してからわずか1秒ほどでプレー続行は不可能と判断。モロッコは交代枠を使い切っていたため10人でのプレーを余儀なくされた。
リールに所属するイガマネは今季のリーグアンで13試合5得点を記録し、UEFAヨーロッパリーグ(EL)では5戦4発と活躍中。昨年3月にA代表デビューを飾り、今大会は怪我明けの決勝トーナメント初戦からベンチに入って準々決勝以降の3試合で途中出場していた。
モロッコは6月の北中米ワールドカップでブラジル、ハイチ、スコットランドと同じグループで、結果次第では決勝トーナメント初戦で日本と当たる可能性もある。イガマネの負傷はW杯にも影響するのか心配されている。