「専業主婦を抱えてるんだから」私が悪いの!? 家計を圧迫する教育や旅行に夫が苦言
低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。
※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。
■◆家庭教師
引っ越し当初は幸せいっぱいだった夫婦に陰りが…。
受験勉強も旅行も、他の家の状況が見えやすいとつい他の家と比較してしまいますよね。
妻の気持ちも夫の気持ちも分かるエピソードです。
原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』