専業主婦抱えてるんだからさ


▶▶この作品を最初から読む

低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。

さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。

念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。

主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。

「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」

同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。

※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


ここに住めばすべてうまくいく…と思ってた


■◆家庭教師

今月もギリギリだなぁ…


うちって春休みどっか行くの！？


今日の塾の宿題終わってないでしょ


久しぶりに木村さんと飲んできた


家庭教師はどうかなって


悠真が春休み旅行行きたいって！


お金ないよ


まるで私が悪いみたいな言い方


引っ越し当初は幸せいっぱいだった夫婦に陰りが…。

受験勉強も旅行も、他の家の状況が見えやすいとつい他の家と比較してしまいますよね。

妻の気持ちも夫の気持ちも分かるエピソードです。

原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』