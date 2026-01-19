目黒蓮が白ジャージ×デニムの軽やかな装いで爽やかさ全開！“大好きな人”に会えて終始ニコニコの姿に「かわいい」「愛おしい」と反響殺到
『日曜日の初耳学』（日本テレビ系）の公式SNSが更新され、1月25日放送回の予告映像が公開された。目黒蓮（Snow Man）が登場するカットも含まれており、注目を集めている。
■すっきり横分け×ジャージ姿でトレーニングに挑む目黒蓮
番組では、なかやまきんに君が自ら研究を重ねて開発した“お正月太り解消”にぴったりのトレーニングを紹介。
目黒は黒髪をすっきりと横分けにし、額を出した爽やかなヘアスタイルで登場。ホワイトを基調としたスポーティーなトップスにデニムパンツ、ブラウンのスニーカーを合わせた軽やかな装いだ。
予告映像には、目黒がファンを公言している、なかやまきんに君のおなじみの掛け声「ヤー！」で登場するシーンをはじめ、真剣な表情でトレーニングに取り組む姿や、キンタロー。の“表情筋”に思わずお腹を抱えて爆笑する場面も収められており、様々な表情を見せている。
さらに、事務所の1年先輩である吉澤閑也（Travis Japan）が、目黒の印象を語る場面も。
SNSでは「めめの笑顔を見ると幸せな気持ちになる」「めめ楽しそう」「大好きなきんに君との共演でめっちゃニコニコ」「ずっと笑ってるのかわいい」「愛おしい」といった声が寄せられている。
■2025年2月には林修との対談で登場
