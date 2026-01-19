Number_i平野紫耀、ルイ・ヴィトンのファッションショー出席のためパリへ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平野紫耀が、パリで開催される2026秋冬メンズ・コレクションのファッションショーに出席するため空港に向かい、ルイ・ヴィトンを着用したエアポートスタイルで姿を現した。

■メゾンのアンバサダーをつとめる平野紫耀

平野紫耀は、コントラストの効いた3D刺繍が施されたロングスリーブのクルーネックに、特別な日本製デニムで仕立てたスケータージーンズ、2000年代のスケートシューズを彷彿させるスエードカーフレザーの“LV ティルテッド スニーカー”をコーディネート。

また、メゾンが大切にする旅の真髄（こころ）を表現する、最も長く愛され、受け継がれるエンブレムとなったモノグラム・キャンバスのスーツケース“ホライゾン 55”と、バッグ“キーポル・バンドリエール 45”を合わせた。

さらに、ネイビーの文字盤を搭載したスティール製のウォッチ“タンブール オトマティック スティール ブルー”も着用した。

■【画像】平野紫耀のルイ・ヴィトンを着用したエアポートスタイル

