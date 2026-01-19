◇サッカー アフリカ選手権 決勝 セネガル 1-0 モロッコ(日本時間19日、モロッコ)

セネガルの優勝で幕を閉じたアフリカ選手権。決勝で起きた波乱のさなか、セネガルのとある選手がリーダーシップを発揮しました。

セネガルと開催国・モロッコによる決勝戦、試合は両チーム無得点で後半ATへ入りました。すると後半AT2分、セネガルがコーナーキックからゴールネットを揺らします。しかし競り合いでファウルの判定となり、得点が取り消されました。

直後のAT5分、今度はモロッコがコーナーキック。ここでセネガルの選手にファウルがあったとして、VARの結果モロッコへPKが与えられます。

地元モロッコが優勝を大きくたぐり寄せるチャンスにスタジアムが沸く中、判定に納得いかないのがセネガルサイド。するとセネガルの選手の何人かは試合中にもかかわらずピッチをあとにし、ロッカールームへと引きあげます。

しかし、この混乱の中で落ち着いた振る舞いを見せたのがセネガルのFWサディオ・マネ選手。ピッチに残っていたマネ選手は、ベンチへ向かって呼び寄せるようなジェスチャーをしながら声をかけ続けます。その甲斐あってか、引きあげていたセネガルの選手たちはピッチへと戻り試合を続行することになりました。

そして迎えたPKは、モロッコ選手が失敗。延長戦へ突入すると、延長前半4分にセネガルが1点をあげて勝利しました。マネ選手の行いが延長での劇的展開へつながり、セネガルに2度目の優勝をもたらしました。