小野田紀美経済安保担当相（43）が19日までに自身のXを更新。SNS上で拡散されている“嘘動画”について注意喚起

「これはインスタで出てきたやつですが、こういうまとめ動画は信じないで下さいね。嘘ばかりです」と書き始めた小野田氏。「過去には“推しのVTuberを高画質で見たいからグラボを変装した”」「重度のオタクとしても有名で特にVTuber文化への愛が強く国会議員になった後も」「趣味はコスプレ自作衣装でイベントに参加するほどの本格派で」「バイクも大好きで愛車はヤマハの大型モデル」と書かれた自身のまとめ動画の写真を貼り付けた。

「この動画だけでも嘘内容上げればキリがないですが、たとえば画像（1）Vtuberは履修した事ない。PC自作など出来ない、グラボ換装などした事もない。（2）重ね重ねVtuberは全く履修してない。（3）趣味コスプレじゃ無い。学生時代何回かはやってたけど、そもそもこの写真は倉敷市の「いがらしゆみこ美術館」でのドレス試着体験の紹介写真（4）バイク免許持ってないしバイクも持ってない、この写真は行事での自衛隊展示…」ときっちり否定。

「というふうに、昔の写真とかイメージで勝手にプロフィール作られて嘘の流布されるの本当に迷惑なので、こういう嘘動画で収入を得て味を占める事がないように、試聴せずスルーして下さい」と注意を促した。