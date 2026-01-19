TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥²¥¤Ìò¤ä¡ØBanG Dream¡ª¡Ù»³¿áÀé¹ÉÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î»³²¼¤Þ¤ß¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£
ºòÇ¯¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú À¼Í¥¡¦»³²¼¤Þ¤ß ¡Û¡¡ºòÇ¯¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡¡¡Ö°¦¤ª¤·¤µ¤È´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð


»³²¼¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ä²¹¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
 


X¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇËèÆü¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤È¸þ¤­¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢1Æü1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤È´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
 


ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª»Å»ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡Ú¡¡»³²¼¤Þ¤ß¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û

ÃÂÀ¸Æü¡§9·î13Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»
¼ñÌ£¡§³ô¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¡¢¥²¡¼¥à
ÆÃµ»¡§Âç¿©¤¤
Êý¸À¡§ËÌ³¤Æ»ÊÛ

¥¢¥Ë¥á
¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥Þ¡¼¥²¥¤¡¡Ìò
BanG Dream¡ª¡¦»³¿áÀé¹É¡¡Ìò

