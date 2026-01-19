¥Õ¥¸²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¡¸øÌÀÅÞÉ¼¤Î¡ÈÌµ¸úÉ¼¡É²½¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¸øÌÀ¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µÀ¯¼£ÉôÄ¹¤Ç²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾¾»³½Ó¹Ô»á¤¬19Æü¡¢Æ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³»á¤Ï¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½°µÄ±¡¤Ç¤Ï¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÎ¬¾Î¤Ï¡ÈÃæÆ»¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæÆ»¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¼þÃÎÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæÆ»¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼þÃÎÅ°Äì´ü´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ»¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Öº£²ó¤âËÜÅö¤ËÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎã¤¨¤ÐÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀ¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤Ã¤Æ·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌµ¸úÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬º£»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤½¤ì¤¾¤ìÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÅÐÏ¿Ì¾¤òÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÎ©·û¤È¤«¸øÌÀ¤È¤«¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊýºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³µ¯¤¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃæÆ»¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡¢¤³¤ÎÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¤Å¤é¤¤Ì¾Á°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«Êý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£