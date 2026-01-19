ドク・ブラウン博士＆ブルース・ブラザーズが帰って来る！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』を開催！
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン＆「ドク・ブラウン博士」が、10年ぶりに来場！
名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会えます☆
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
開催期間：2026年3月4日（水）〜2027年3月30日（火）
開催場所：ハリウッド・エリア年間パス・センター前
パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベントが開催！
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結します。
さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催！
タイムマシンと「ドク・ブラウン博士」は2016年5月から約10年ぶり、パトカーと「ジェイク」＆「エルウッド」は2009年から約17年ぶりの再登場です。
まさに“Discover U!!!”な空間でパークの魅力を再発見し、懐かしの思い出に浸りながら、記念撮影を楽しんでください。
※ブルース・ブラザーズのグリーティングは2026年3月27日（金）から実施の予定です
※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合があります
