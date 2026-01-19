ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』を開催！

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン＆「ドク・ブラウン博士」が、10年ぶりに来場！

名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会えます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年3月4日（水）〜2027年3月30日（火）

開催場所：ハリウッド・エリア年間パス・センター前

パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベントが開催！

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結します。

さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催！

タイムマシンと「ドク・ブラウン博士」は2016年5月から約10年ぶり、パトカーと「ジェイク」＆「エルウッド」は2009年から約17年ぶりの再登場です。

まさに“Discover U!!!”な空間でパークの魅力を再発見し、懐かしの思い出に浸りながら、記念撮影を楽しんでください。

※ブルース・ブラザーズのグリーティングは2026年3月27日（金）から実施の予定です

※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合があります

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K.

Rowling.

MINIONS TM & © 2026 Universal Studios.

© Nintendo

TM and © 2026 Sesame Workshop

The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5122301

© Walter Lantz Productions LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & © 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & © 2026 Universal Studios

SING TM & © 2026 Universal Studios

TM & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: ® & © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & © Universal Studios

Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドク・ブラウン博士＆ブルース・ブラザーズが帰って来る！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』 appeared first on Dtimes.