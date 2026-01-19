ワンコのいるおうちに排水管工事の作業員さんがやってきました。『吠えるかな…』そう心配した飼い主さんですが、その後の微笑ましい行動がキュンキュンしてしまうと反響を集めています。話題の投稿は8.9万回再生を突破し「めちゃめちゃ可愛い」「たまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬がいる家に『工事の作業員』がきた結果→『吠えるかな』と思ったら⋯仕事にならない『想定外の光景』】

自宅にきた作業員さんに…？

TikTokアカウント「cotobukinohibi」の投稿主さんの愛犬は、イタリアン・グレーハウンドの女の子、ことぶきちゃんこと「ことちゃん」です。この日、自宅に排水管工事の作業員さんがやってきます。ですが普段のことちゃん、宅配業者の方に吠えてしまうため今回も『吠えるかな…』そう心配だったという投稿主さん。

ところが心配はまったく不要でした。おうちにやってきた作業員さんに、尻尾をフリフリ甘えることちゃんの姿が…！

作業員さんの太ももに前足を乗せてお顔を近づける様子は『こんにちは！』とご挨拶をしているようだったとか。

社交的すぎるワンコ♡

作業員さんはお一人だけではなかったようで、その後もおうちにやってくる方みなさんにご挨拶！あまりの社交性の高さには投稿主さんも驚きを隠せなかった模様。愛犬の意外な一面を目にすると驚きとともに嬉しくなりますよね。

ワンコを飼っている方もそうではない方も、みなさんにかまってもらえて嬉しすぎることちゃん。『なにしてるんですかー？』と作業員さんのお仕事にも興味津々な様子。

かまってもらいたい…切ない後姿にキュン

ちょっぴりおじゃま虫だったかな…。いやいや逆に癒されて仕事がはかどりそうな気もしてしまいます。

とはいえ、やっぱりお仕事のお邪魔はできませんね。柵が置かれ立ち入り禁止となると、向こう側の作業員さんを切なげに見つめていたということちゃん。何をしているのか気になるし、かまってもらいたい…そんな気持ちが漏れ出ていたそう。

投稿主さんをも驚かせるほど愛嬌たっぷり！フレンドリーなことちゃんの姿には、目じりが下がってしまう人が続出したのでした♡

この投稿には「めちゃめちゃ可愛い」「看板娘になれそう」などのコメントのほか、業者さんからの「こんな風にきてくれたら嬉しいです」といった温かなコメントも寄せられています。

TikTokアカウント「cotobukinohibi」には、ことちゃんの愉快な日常が投稿されています。作業員さんとの触れ合いは今回だけではなかったようですよ♡ぜひ覗いてみてくださいね。

