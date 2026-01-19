ワンコがやけに大人しいので、何をしているのか様子を見に行ってみたら…？ワンコの食いしん坊ゆえのイタズラが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「どうしても食べたかったのね」「可愛くて怒れない」といった声が寄せられています。

【動画：やけに静かな犬→『おかしいな』と思って見てみたら…怒るに怒れない『まさかの光景』】

ワンコがやけに静かだと思ったら…

TikTokアカウント「okara716」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「おから」君の可愛くて憎めない行動です。

この日、飼い主さんはお買い物から帰ってきた後に、おから君がやけに静かなことに気づいたそう。「何してるんだろう？」と思って様子を見に行ってみたら…。なんとおから君はお買い物袋を漁って、買ってきたばかりのキャベツを勝手に食べていたとか！

可愛くて怒れない！

飼い主さんに見られていることに気づくと、おから君はキャベツを食べるのをやめたそう。そして「バレちゃった…」と気まずそうに目をそらしてから、「だって美味しそうだったんだもん。ダメだった？」と言わんばかりに飼い主さんをじっと見つめたとか。

おから君に可愛いお顔で見つめられたら、怒るに怒れなくなってしまいます。飼い主さんも食いしん坊すぎるところすら愛おしく感じて、笑って許してあげたそうですよ。

この投稿には「可愛いから許しちゃう」「見つかったら食べるのやめるのお利口すぎる」「え？ダメでしたか？って顔してるｗ」「我が家の食いしん坊ちゃんと同じ」といったコメントが寄せられています。

実は盗み食い常習犯！？

実はおから君が買ってきた野菜を食べてしまうのは珍しいことではなく、大根の葉を盗み食いしていたこともあったそうです。大根を包んでいるビニールの中に強引にお顔を突っ込んでいるため、目元がぎゅっと潰れて前が見えなくなってしまっても、おから君は「どうしても食べたい！」とムシャムシャ食べ続けていたとか。

おから君はベジタリアンであり盗み食い常習犯でもあるようなので、今後も勝手に野菜を食べられてしまう事件が多発しそうですね…！

おから君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「okara716」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「okara716」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。