猫の教育を受けて育ったゴールデンレトリバーの成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で225万7000回再生を突破し、「ため息でるくらい可愛い」「最高なコンビですね」「犬らしさを知らないゴールデンw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ゴールデンレトリバーの子犬が『猫に育てられた』結果→影響を受け過ぎている光景】

ゴールデンレトリバーの子犬をお迎え

Instagramアカウント「fuurai0323」の投稿主さんの家には、ボーダーコリーの『ライト』ちゃん、ゴールデンレトリバーの『ヒナタ』ちゃん、トイプードルの『風太』ちゃん、 元保護猫の『ウルル』ちゃんが暮らしています。今回は、ヒナタちゃんの成長記録を紹介しました。

ヒナタちゃんが家族として迎えられたのは、まだ子犬のとき。家には先住犬のライトちゃんがいましたが、なんとヒナタちゃんは猫の雨瑠ちゃんに一番懐いたといいます。しかし、雨瑠ちゃんはヒナタちゃんに猫パンチばかりしていたのだそう。それでもヒナタちゃんは、従順に雨瑠ちゃんの指導を受けていたといいます。

見事な猫パンチを習得！！

その結果、ヒナタちゃんは前足でパンチをする技を習得！！それは、雨瑠ちゃんの「猫パンチ」を倣ったものでした。あまりにも猫の影響を受け過ぎている光景に、思わず笑いがこみあげます…♪

雨瑠ちゃんも、ヒナタちゃんとのパンチの攻防戦が楽しくて仕方ない様子。2匹は頻繁に猫パンチを繰り出しあって遊んでいるといいます。種族を越えて絆を深めたヒナタちゃんと雨瑠ちゃん、これこそ「最高のコンビ」といえるかもしれませんね。

この投稿には、「手の便利さを知ったんだね」「重さが全然違うけど(笑)」「相性抜群で尊い…」など、多くのコメントが寄せられています。

あざとかわいい姿にキュン♡

別の日には、イタズラをするヒナタちゃんの姿も紹介されました。食事を終えたヒナタちゃんは、風太ちゃんのご飯も欲しくて、風太ちゃんの体の上に顎を乗せてアピールしていたといいます。結局、ヒナタちゃんは風太ちゃんのリンゴを食べてしまいました。

投稿主さんが注意すると、ヒナタちゃんは即座にパパの後ろへ…。しばらくすると上目遣いで「ごめんね」と訴えてきたとか。とはいえ、根が明るくてコミュニケーション能力の高いヒナタちゃん。すぐに怒られたことを忘れてしまったのでした♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuurai0323」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。