「モロッコ連盟の関心は本気だ」バルサの伝説イニエスタが強豪国のスタッフ就任へ？ アフリカ選手権決勝も観戦とスペイン紙が報道
元スペイン代表の司令塔アンドレス・イニエスタが、モロッコサッカー連盟からスタッフとしての参加を打診されていることが明らかになった。スペイン紙『Mundo Deportivo』が報じた。
同紙によると、モロッコ連盟はイニエスタを技術スタッフに迎える野心的なプロジェクトの一環として、現地１月18日に開催されたアフリカ・ネーションズカップ決勝（アフリカ選手権）のモロッコ対セネガルの観戦に招待したという。そのうえで、「モロッコサッカー連盟がイニエスタをスタッフに組み込もうとする関心は本気だ」と伝えている。
元バルセロナの伝説的MFで、2010年ワールドカップ決勝でスペインに唯一の世界制覇をもたらすゴールを決めた41歳のイニエスタは、最近の発言で将来的に指導者として、あるいはスポーツ運営の責任ある立場で働くため、フットボール界との関わりを続けていく意向を示していた。
なお、モロッコは2030年ワールドカップの共同開催国としてスペイン、ポルトガルとともに大会を主催することから、大規模なフットボールプロジェクトを展開している。イニエスタの具体的な役職については今後決定される予定だ。
スペイン代表の象徴的存在であるイニエスタがモロッコ連盟との関係を深めることで、両国サッカー界の新たな協力関係が築かれる可能性が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
