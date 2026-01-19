【千葉県の人気スーパー銭湯】「成田空港温泉 空の湯」の魅力は飛行機を望む絶景露天。アクセスの良さもバツグン
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、千葉県で人気の施設「成田空港温泉 空の湯」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「お風呂から眺める飛行機の姿はここでしかできない体験」
「空港からのアクセスが抜群で、フライトの前後に立ち寄れる点が魅力的」
「マンガスペースが充実しておりゆっくりと過ごすことができました」
所在地：千葉県山武郡芝山町香山新田27-1
アクセス：成田国際空港各ターミナルより無料シャトルバス運行。芝山鉄道「芝山千代田駅」から徒歩約3分。
▼料金
※タオル別料金平日：1000円
土・日・祝：1300円
▼宿泊可否
宿泊：可（施設内にカプセルホテルを併設しているため、宿泊が可能）
(文:All About ニュース編集部)
「成田空港温泉 空の湯」は成田空港隣接の飛行機が見える天然温泉成田空港のすぐそばに位置し、露天風呂から飛行機の離発着を間近に眺められる唯一無二のロケーションが自慢。地下1,000mから湧き出る自家源泉は、ツルツルとした泉質。ドライサウナやハーブサウナ、フィットネス、漫画コーナーも充実しており、空港利用前後だけでなく一日中楽しめる複合温浴施設となっています。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す
「成田空港温泉 空の湯」の口コミは？「成田空港温泉 空の湯」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
