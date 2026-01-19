アース製薬は、庭のさまざまな害虫を手間かけずに長期間しっかり対策し、見かけた害虫もその場ですぐ駆除できる新製品「アースガーデン お庭の虫コロリ PRO 鬼効きジェット」を1月20日から発売する。

同社は、園芸商品ブランド「アースガーデン」を展開し、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える、より安全で優れた効果、より分かりやすく、より使いやすい商品を届けている。

同製品は、「庭周りの害虫が抑えられて、不安や不快を軽減して快適に暮らせる」ことを目的に開発された総合不快害虫用エアゾール製品。庭の虫を長期間しっかり対策したい消費者のニーズに応え、快適な園芸ライフをサポートする。



「アースガーデン お庭の虫コロリ PRO 鬼効きジェット 480 ml」

製品特長は、強力なバリア効果によって、害虫が発生してほしくない場所に噴射することで、史上最長（庭の虫コロリ史上。使用環境、害虫の種類によって異なる）となる約7ヵ月間効果が持続する。これによって、庭周りのさまざまな害虫の発生を抑制する。

先端のつまみを切り替えることで、害虫に適した噴射方法を選択できる「切替トリガー」を採用している。ジェット噴射（飛ぶ虫用）では、最大6.5m噴射（無風時、環境によって異なる）のジェット噴射で飛ぶ虫もすばやくノックダウンさせる。ワイド噴射（這う虫用）では、やわらかいミストでムカデやナメクジ、アリなどの這う虫を吹き飛ばさず、しっかり付着させ、速効でノックダウンさせる。

ムカデのような強い虫に対してもすばやいノックダウン効果を発揮する。同製品の有効成分（モンフルオロトリン、d−T80−フタルスリン、ビフェントリン、トランスフルトリン、チモール、無力化成分）に含まれる無力化成分はハチやムカデを反撃させない状態にする、植物にも含まれる成分。これによって、行動停止、ノックダウン、持続、バリアといった多様な効果を発揮する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月20日（火）

アース製薬＝https://corp.earth.jp