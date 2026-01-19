スポーツ用品販売のアルペンは、1月16日からadidas「ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK」、1月下旬から、撥水タイプの「ADIZERO EVO SL ATR」を全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアで販売する。撥水タイプの「ADIZERO EVO SL ATR」からはスポーツデポ・アルペン限定カラーの展開がある。

一昨年11月に発売し、瞬く間にランナーを虜にした、アディダス最軽量トレーニングシューズである「ADIZERO EVO SL」。低密度高反発素材LIGHTSTRIKE PRO（ライトストライクプロ）をフルレングスで搭載、ナイロン製のDOGBONE（ドッグボーン）を中足部に搭載し、軽量性・反発力に優れ、よりスムーズな走行を実現するミッドソールはそのままに、アッパー素材をWOVEN UPPER（ウーブン アッパー）にアップデート。伸縮性が高い素材をベースにしつつ、必要な箇所をしっかり補強することで足のブレが少なく、フィット性が向上した。また、ヒールクッションを薄くすることでより足にフィットしやすく、ヒール部分にTPU素材の補強をすることで、踵部分のホールドが向上した。



「ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK」

1月16日発売のICON PACKはモノトーンを基調とした、カラーリングの新カラー。ランニングはもちろん、普段履きや旅行などにもおすすめとなっている。



「ADIZERO EVO SL ATR」

1月下旬発売予定のATRは新たに泥除けを搭載し、アッパー素材は撥水性を備えたリップストップウーブンメッシュになった。ミッドソール中足部に小さなナイロンドッグボーンを搭載することで、スムーズで安定した走りを実現。また、ラグ付きのアウトソールで地面をしっかりグリップできる。

［小売価格］

ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK：1万9800円

ADIZERO EVO SL ATR：2万900円

（すべて税込）

［発売日］

ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK：1月16日（金）

ADIZERO EVO SL ATR：1月下旬ごろ

