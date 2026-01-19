メ〜テレ小松崎花菜アナが受賞…『ドデスカ！』リポートが評価 ANNアナウンサー賞で同局3年連続【コメント】
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の小松崎花菜アナウンサー（28）が、このほど「第24回ANNアナウンサー賞」番組部門で優秀賞を受賞した。
【画像】『ドデスカ！』集合ビジュアル
小松崎アナは『ドデスカ！』に出演中。2025年9月に『ドデスカ！』で放送した、東海３県の旬なスポットからアツ〜い情報を生中継で届ける「とびだせ！ふっと〜中継」でのリポートが評価された。
ANNアナウンサー賞は、年間を通じて取材・構成・アナウンスメント技術の成長・向上が顕著な、ANN（テレビ朝日系列）各社のアナウンサーを表彰するもの。同局はおととしは上坂嵩アナウンサーが「特別賞」、昨年は島貫凌アナウンサーがスポーツ実況部門で「優秀賞」を受賞しており、3年連続での受賞となった。
■小松崎花菜アナウンサーの受賞コメント
「事前の下準備を100%した上で、中継現場に着いたらそれを捨てる勇気を持つ。“いま起きていること”を見て聞いて感じとって、柔軟に言葉にする」。先輩方から教わってきたことを大切に、中継を担当してきました。
視聴者の皆さんの貴重な朝の時間。1分1秒無駄にしないための情報の伝え方、見続けてもらうために必要なユニークさ。まだまだ反省点は多いですが、今回の賞を励みに今後も努力を重ねてまいります。
全力で良いものを届けようといつも一緒に汗をかいてくれる制作スタッフ、惜しみなくアドバイスをくれる先輩、良い刺激をたくさんくれる後輩、そして中継に協力してくださる取材先の皆さんに、この場をお借りして感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございました！
