USJ、開業25周年記念プログラムが3・4スタート ハリドリに周年記念ソング搭載【搭載曲・開催期間など】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は19日、開業25周年プログラムを発表した。
3月31日に開業25周年を迎えるUSJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を送る。パークのこれまでの歩みを振り返り、そのエンターテイメントの力を再発見できる超刺激的な25周年記念プログラムが、パーク中でスタートする。
パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベントが開催。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結する。
さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催する。タイムマシンと「ドク・ブラウン博士」は2016年5月から約10年ぶり、パトカーと「ジェイク」＆「エルウッド」は2009年から約17年ぶりの再登場となる。
大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』に、パークの周年記念ソングを搭載する。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』には、Vaundyの手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」を、後ろ向きの絶叫コースター『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』では、歴代の周年ソングを搭載する。
開業以来、多くのゲストに親しまれてきた『ジュラシック・パーク』では、昨年満足度100％と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が3月4日から8月31日まで期間限定で復活する。赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚がくのクオリティとスケールで出現。謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させられるスタンプ・ラリー『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』も登場する。
■『周年ソング × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』概要（開催場所・搭載曲・開催期間）
・「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」
25周年テーマソング 「Destiny Journeys」／Vaundy：2026年3月4日（水）〜2027年3月30日（火）
・「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」
10周年ソング「GOOD LUCKY!!!!!」／グッキー：2026年3月21日（土）〜2026年6月30日（火）
15周年ソング「On Our Way」／The Royal Concept：2026年7月1日（水）〜2026年11月30日（月）
20周年ソング「FESTA」／NiziU：2026年12月1日（火）〜2027年3月30日（火）
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5122301
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2025 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
TM & （C） Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
