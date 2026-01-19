「同僚の結婚式」に“欠席”と連絡…後日「1万円包むのが常識」と聞きビックリ！ 正直人数合わせだったと思うのですが、参加しなくてもお金を払う必要があるんですか？

結婚式に参加する場合のご祝儀の相場

結婚式に出席する場合のご祝儀の金額相場は、新郎新婦との関係性によって異なります。一般的には、友人なら3万円、同僚なら3～5万円、親戚であれば5～10万円が相場です。

上記の金額はあくまでも相場であって強制されるものではありませんが、「結婚式に参加するなら最低3万円のご祝儀が必要」という考え方が一般的とされます。新郎新婦が披露宴で参列者をもてなすために用意する料理や引出物にかかる金額を合計すると約2万円から2万7000円ほどかかるというのが主な理由です。



結婚式に欠席する場合でも1万円のご祝儀を渡すのが相場

結婚式や披露宴に欠席する場合は、料理を食べたり引出物を受け取ったりはしないため、3万円のご祝儀を渡す必要はないという考え方が主流です。

挙式のみの参加や、挙式と披露宴の両方を欠席する場合は、料理や引出物の金額を差し引いた1万円を、お祝いの気持ちとして渡すという方法があります。

ただし、すでに自分の結婚式でご祝儀をもらっているなら、1万円のお祝いを渡すだけでは不十分なこともあります。例えば、自分の結婚式のときに3万円のご祝儀をもらっている場合、もらった金額と同額を渡すのが一般的なマナーとされています。



結婚式に欠席する場合にご祝儀はどう渡す？

では、結婚式に招待されたものの欠席することになったら、どのようにご祝儀やお祝いを渡せばよいのでしょうか。

その場合、式の1～2ヶ月前など、できるだけ早い段階でご祝儀を渡しましょう。結婚式の費用の支払い方法が前払いでも早くご祝儀を渡しておくと支払いの一部に充てられるため、新郎新婦を助けることになるでしょう。

また、ご祝儀は金額に関係なく直接渡すのが理想ですが、遠方に住んでいてどうしても渡すのが難しいような場合は現金書留の利用も可能です。

ただし、友人に渡してもらうように頼むといった方法はトラブルの元になるのでやめたほうが良いでしょう。



やむを得ず急遽欠席することになった場合のご祝儀は？

同じく結婚式を欠席するとしても、「直前の欠席連絡」のときは1万円では不十分な可能性があります。新郎新婦は出席者の人数分の料理や引出物の手配をしているため、直前の欠席では金銭的に負担をかけることになると考えられるからです。

この場合、お詫びの気持ちを込め、出席した場合に渡す予定だった金額を渡しましょう。



まとめ

結婚式に欠席する場合に新郎新婦にご祝儀を渡す決まりはありませんが、基本的に渡すのが望ましいです。欠席連絡の時期によって金額の相場は異なるものの、事前に欠席連絡をしているときには1万円を包むのが一般的とされます。

ただし、すでにご祝儀をもらっているなど、新郎新婦との関係性次第では3万円を渡したほうが良い場合もあります。新郎新婦にお祝いの気持ちが伝わる金額を考えて、欠席することのお詫びの気持ちを込めて渡しましょう。

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級