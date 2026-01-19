【予期せぬ10割負担】引越し後、風邪で病院にかかったらカードリーダーに「資格情報が無効」との表示が…。「マイナ保険証」の利用登録はとっくに済ませているのになぜ!?

「マイナ保険証」による資格確認への移行が推進されている

2024年12月2日に健康保険証の新規発行が停止された後、発行済みのものも2025年12月1日で有効期限を迎え、以降は紙の健康保険証の利用が原則終了となりました。今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証が基本となります。iPhoneやAndroidスマホ用電子証明書など、スマートフォンによる利用も推進されているようです。

マイナ保険証を利用すれば、医療機関が過去の薬や健診データなどを確認できるため、飲み合わせや重複を防いだ適切な診療を受けられます。また、高額な医療費が発生する場合でも事前の手続きなしで医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。



資格情報確認のトラブルにより「一旦10割負担」となる例も

全国保険医団体連合会は、2025年5月にマイナ保険証に関する実態調査を発表しました。調査によると、医療機関の窓口において保険資格が確認できないトラブルが報告されているようです。具体的な原因は機器の不具合や有効期限切れ、電子証明書用の暗証番号忘れやオンライン資格確認の無効表示などです。

ほかにも、転職・転居の直後や年度の切り替わりによる保険資格変更の反映の遅れも原因として考えられます。こういったトラブル発生により、一時的にとはいえ10割負担となったケースは12.7パーセントにのぼりました。

また、同年11月27日には「2025年8月以降のマイナ保険証利用状況に係る実態調査（中間報告）」が報道発表されました。これによると、トラブルに対応するため一旦10割負担となったケースは19.6パーセントと前回調査よりも増加しています。



予期せぬ「10割負担」を避けるための対処法は？

厚生労働省は2025年6月、「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」という事務連絡を発出しました。

事務連絡では医療現場の混乱を考慮し、古い健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参した患者に対し、10割ではなく、3割といった一定の負担割合を求める運用も差し支えないという考えを明らかにしています。なお、こうした移行期における暫定的な対応は2026年3月末までです。

前述の中間報告によると、資格情報無効やマイナ保険証の有効期限切れなどのトラブルがなくても、資格確認ができなかった場合、持ち合わせていた健康保険証や資格確認書で確認したと回答した医療機関は過半数に達しました。

資格情報のお知らせで確認したケースも、18.6パーセントを占めています。マイナ保険証のエラーによる10割負担を避けるためには、従来の健康保険証や資格確認書などを用意しておく必要があるかもしれません。



まとめ

マイナ保険証では、機器の不具合やオンライン資格確認の無効表示などのトラブルにより、医療費が10割負担となるケースがあります。

保険資格が確認できないと10割負担になる恐れがあるため、従来の健康保険証や資格確認書などを用意しておくとトラブルを避けられるかもしれません。万が一に備えて自身の保険資格を証明できる手段を確保し、スムーズな受診を実現しましょう。



出典

デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用

全国保険医団体連合会 マイナ保険証トラブルで「一旦10割負担」12.7％・1894件発生 「マイナポータルでトラブル対応」はわずか5.1％

全国保険医団体連合会 11月27日(木)記者会見 マイナトラブル発生から２年 依然解消見通せず １万医療機関がリアルな現状を報告 まさかの１０割負担が激増！？

全国保険医団体連合会 2025年8月以降のマイナ保険証利用状況に関わる実態調査 （中間報告）

厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー