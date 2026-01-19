辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝癖ショット公開「可愛すぎて…涙でる」
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの辻希美が1月19日、自身のブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝癖を公開した。
【写真】5児のママタレ「涙でる」第5子の寝癖ついた後頭部が可愛すぎる
◆辻希美、夢空ちゃんの「可愛すぎ」寝癖ショット披露
辻は「寝癖がつく時代がやってきました」と書き出し、夢空ちゃんの後ろ姿の写真を投稿。短い髪の毛にチャーミングな寝癖がついた姿を披露し、「可愛すぎて…涙でる」とつづった。
また「日々大変だけど…本当に癒し系」と仰向けの夢空ちゃんがカメラを見つめるショットも載せていた。
◆辻希美の投稿に「愛おしい」と反響
この投稿は「天使みたい」「愛おしい」「最高の癒し」「涙出るのも納得の可愛さ」と反響を呼んでいる。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
