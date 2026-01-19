平愛梨、子供たちリクエストの晩ごはん公開「卵がふわふわで美味しそう」「栄養もバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの平愛梨が、1月19日までに自身のInstagramを更新。子供たちの晩ごはんを公開した。
【写真】4児のママタレ「お子様ランチみたい」子供達リクエストの華やか夕食
平は「朝から子供たちに『今日の夜は何食べたい？』と聞いたら みんな『オムライス』とリクエスト」と記し、晩ごはんの写真を投稿。「そんな得意でもないんだけどな」と謙遜しつつも、綺麗に包まれた卵の上にケチャップで星の形や文字が描かれたオムライスやこんがりとしたきつね色のチキンフライなどが並んだボリューム満点の食卓を披露した。また、買い物に出かけたスーパーで、鶏肉を買い忘れそうになったという平と子供たちとの微笑ましいやり取りもつづられている。
この投稿は「卵がふわふわで美味しそう」「栄養もバッチリ」「子供が喜ぶやつ」「器も可愛い」「お子様ランチみたい」と反響を呼んでいる。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のママタレ「お子様ランチみたい」子供達リクエストの華やか夕食
◆平愛梨、子供たちリクエストの晩ごはん披露
平は「朝から子供たちに『今日の夜は何食べたい？』と聞いたら みんな『オムライス』とリクエスト」と記し、晩ごはんの写真を投稿。「そんな得意でもないんだけどな」と謙遜しつつも、綺麗に包まれた卵の上にケチャップで星の形や文字が描かれたオムライスやこんがりとしたきつね色のチキンフライなどが並んだボリューム満点の食卓を披露した。また、買い物に出かけたスーパーで、鶏肉を買い忘れそうになったという平と子供たちとの微笑ましいやり取りもつづられている。
◆平愛梨の投稿に「卵がふわふわで美味しそう」と反響
この投稿は「卵がふわふわで美味しそう」「栄養もバッチリ」「子供が喜ぶやつ」「器も可愛い」「お子様ランチみたい」と反響を呼んでいる。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】