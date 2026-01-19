工藤静香「久しぶりにシンプルな」手作りスイーツ2種披露「健康的でセンス良い」「お店のデザートみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】歌手の工藤静香が19日、自身のInstagramを更新。2種類の手作りスイーツを公開し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの55歳妻「お店のデザートみたい」手作りチーズケーキ＆丸型ババロア披露
工藤は「普通にチーズケーキ 笑 ヨーグルトとかに代用してない ノーマルチーズケーキ」と綴り、チーズケーキを焼いたことを報告。「久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」と味についても触れている。
また、「白丸はココナッツミルクババロワ 黒丸はゴマと豆乳のババロワ」と2つの味のババロアを作ったことも紹介し、チーズケーキと白と黒の丸形ババロアに、フルーツを添えて美しく盛り付けた一皿の写真を公開。「てんさい糖」や「米粉」などを用いた詳細なレシピも公開した。
この投稿に、ファンからは「健康的でセンス良い」「レシピ公開ありがたいです」「お店のデザートみたいで素敵」「静香さんの手作りスイーツはいつも美味しそう」「素材へのこだわりが流石です」「真似して作ってみたくなりました」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
