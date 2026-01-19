良さを感じているのは私だけ？ちょっと変な彼氏の魅力９パターン
優しい、カッコいい、頼りになる…などなど、「彼氏を好きな理由」には色々ありそうですが、長く付き合っている彼女の視点から見ると、意外なところが「奇妙な魅力」として映っているケースもあるようです。今回は10代から30代の独身女性189名に聞いたアンケートを参考に、「女性が恥ずかしくてあまり口にはしない、『彼氏の奇妙な魅力』９パターン」をご紹介します。
【１】いつも笑顔で寝言まで楽しそうなど、「理由もなく幸せそうなオーラ」
「とにかく前向きでポジティブなところが好き」（20代女性）というように、日頃から幸せそうな雰囲気を漂わせている彼氏に対して、温かい気持ちを抱く女性は多いようです。ネガティブ思考に陥ることなく、前向きに日々を過ごすことで、二人の関係も幸せに保つことができそうです。
【２】実は少女漫画が大好きで熱く語るなど、「女性っぽい趣味」
「結構その辺りの話が合う」（20代女性）というように、女性が好むジャンルの話題に強い彼氏に、会話の楽しさを感じている女性もいるようです。偉そうに知識をひけらかすのではなく、同じ目線で盛り上がるのがポイントでしょう。
【３】出されたものを何でも元気よく食べる「明るい大食い」
「パクパク食べてる姿を見ると、こっちまで力をもらう」（20代女性）など、彼氏の食べっぷりのよさを好意的に感じる女性もいます。ただし、下品に「食べ散らかす」のではなく、見る人に爽快感を与えるような所作とマナーを心がけたいものです。
【４】ナルシストの勘違い野郎スレスレの「俺様っぽい態度」
「バカっぽいけど自信満々なところが好き」（10代女性）など、ともすれば欠点にもなる「俺様な態度」をほほえましく見守る女性もいるようです。ただし、やりすぎれば愛想をつかされる可能性もあるので、程度を考えましょう。
【５】ヒーローに憧れて育った結果の「正義感の強さ」
「子どもっぽい気もするけど、はっきりしてて信頼できる」（20代女性）など、少年時代から漫画やアニメを見て「不屈のヒーロー魂」を培った彼氏の正義感が魅力だという女性もいます。性格的な「わかりやすさ」は、安心感を与えるのかもしれません。
【６】筋肉と脂肪が適度についてプリっとしている「ハリのあるお尻」
「後ろ姿がカッコいい。思わずツンツンしちゃう」（20代女性）など、一般的には女性のチャームポイントである「お尻」に惹かれる人もいるようです。引き締まっていて肉感のあるプリ尻を作るため、筋トレに励んでみてもよさそうです。
【７】聴くだけでうっとりしてしまう、「低くていい声」
「体に響く感じで、ずっと聴いていたくなる」（20代女性）というように、彼氏の「低い声」が大好きな女性も多いようです。元々の声質にもよりますが、「早口」や「甲高い声」を避け、落ち着いてゆっくり喋ることで、いい声だと思ってもらえる可能性は高そうです。
【８】クサいんだけどクサくない、「嗅ぎたくなる体臭」
「首筋とか顔とかシャツとか、嗅ぐと気持ちが落ち着く」（20代女性）など、「実は彼氏の体臭が好き」という女性は少なくありません。汗臭さや加齢臭が彼女にとっては素敵な芳香になるケースも。ただし、他人にとっては悪臭の可能性もあるので、そのまま外出するのは避けましょう。
【９】男らしいのに、実は動物やぬいぐるみなど「かわいいものが好き」
「根が優しい人なんだなあって嬉しくなる」（20代女性）など、普段は男臭い彼氏が、「かわいいもの」に顔をほころばせる姿を見て、温かい気持ちになっている女性は多いようです。ただし、自分からキャラクターグッズを集めたりするのはやりすぎだと思われるかもしれません。
何が魅力になるかは人それぞれですが、相手の個性を認めて受け入れることは、恋愛にとって重要な要素。それができるカップルは、末永く良好な関係でいられそうです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から10月20日（日）まで
対象：合計189名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
