¡¡¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥´ ¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê ¥¬¥Î¥óºÇ½ª·èÀï¡×¤ò3·î1Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,980±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡×¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ò¥ì¥´¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âç¿Í¥ê¥ó¥¯¡¢¥¼¥ë¥ÀÉ±¡¢¥¬¥Î¥ó¥É¥ë¥Õ¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Êø²õ¤·¤¿¥¬¥Î¥ó¾ë¤ò¥ì¥´¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥Î¥ó¥É¥ë¥Õ¤¬ÊÑ¿È¤·¤¿¥¬¥Î¥ó¤â¥ì¥´¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥¼¥ë¥ÀÉ±¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Âç¿Í¥ê¥ó¥¯¤Î¥·ー¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)Nintendo