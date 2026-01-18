【漢字クイズ】「核心犯」or「確信犯」正解はどっち？漢字の意味を考えてみて！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「核心犯」と「確信犯」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「確信犯（かくしんはん）」でした！

確信犯とは、「政治的、思想的、宗教的な確信に基づく義務感や使命感によって行なわれる犯行」を表す言葉のこと。

また、「悪いことだとわかっていながら行われた犯罪や行為」という意味も持っており、「時間を聞き間違えて遅れたと言っているけど、あれは確信犯だよね」などのように使われますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

