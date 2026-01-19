MLB・カブスとマイナー契約を結んだ慶應大・常松広太郎選手が19日、入団発表会見を行いました。

米金融業界大手であるゴールドマン・サックスへの入社が内定していた常松選手。これを辞退してのマイナー契約に、父親からは「(入社すれば)いい車に乗って、いい家に住んで、いい生活が待っていると思う」と心配の声をかけられたといいます。それでも「20代という、自分の人生のなかで一番体力を投下して自分の目標だったり夢を達成できる期間に、一番大きな挑戦をしたかった」と決断への思いを語りました。

入社予定だと伝えても、なお届いたカブスからのオファー。カブス側からは「MLBに挑戦できる機会っていうのは、そんなにない。一緒に挑戦してみないか。こんなチケットはなかなかないんだから、一緒に夢を見て、カブスのワールドシリーズ優勝に少しでも近づけるような努力を一緒にしていこう」といった言葉をもらったといいます。常松選手は「鮮やかなオファーの言葉だった」とこれを振り返りました。

オファーの翌日には、ゴールドマン・サックス社を訪問。常松選手はこの理由について、長い選考過程や採用枠を自身に使ってくれたことへの感謝、さらに全員が納得する形で挑戦をしたかった思いに触れます。加えて、会社側からは「全力で頑張ってこい」と言葉をもらったことを明かしました。

2月以降に渡米し、キャンプに参加予定だという常松選手。改めて「本当に長くて険しい道のりになるとは予想していて。でも小さい頃からの憧れの舞台を目指して頑張れるっていうのは、本当に恵まれていると思っているので、そこを思いっきり楽しんで頑張っていきたい」と力強く意気込みました。

六大学野球リーグに所属する慶応大でプレーした常松選手は、チームの主砲として躍動。4年時の春季リーグでは打率.281、3本塁打、10打点。秋季リーグでは打率.279、1本塁打、8打点の成績を残しました。