ＴＢＳ「人生最高レストラン」が１７日、放送され、元テレビ東京のアナウンサーで、現在は女優としても活躍する森香澄（３０）がゲスト出演。就職活動を振り返った。森は２３年３月末でテレ東を退社。フリーに転身した。

就職活動では、大阪のテレビ局を含め、９社受験。「全部最終まで残ったんですよ。（でも）全部最終で落ちて」「もう分からなかったです、正解が」と振り返り、「最後（９社目で）どーにでもなれ！、で受けたテレ東に拾ってもらいました」と明かした。

内定の電話連絡をもらった時は「号泣して。『ありがとうございます！一生懸命働きます！』（って伝えて）」と説明。すると、すかさずＭＣの加藤浩次が「それで、すぐ辞めたんだな〜〜」とツッコむと、顔を下に向けて苦笑い。アインシュタイン・河合ゆずるが「人間ってよく忘れちゃうんですね…」、島崎和歌子が「感謝、とかねー」とツッコミを入れると、スタジオは爆笑。何年で辞めたのか？の問いに森が「４年です」と伝えると、加藤は「４年よ、号泣から４年よ、オリンピック１回しか来てないよ」と話し、再び笑いが起こっていた。